Quotidiano.net - Israele attacca l’Iran: “Colpiti siti militari, Teheran ha pagato il prezzo”. Gli Usa: “È autodifesa. Ora basta scontri”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ottobre 2024 –: è la rappresaglia al massiccio attacco con missili balistici del 1° ottobre. “In risposta a mesi di continui attacchi dal regime iraniano contro lo Stato di, sono in corso bombardamenti mirati su obiettiviin Iran da parte delle forze di difesa israeliane”, è l'annuncio ufficiale dell'Idf sulle operazioni in corso questa notte. Due le ondate di attacchi lanciati da. Esplosioni si sono verificate a, tra cui nella parte orientale della capitale e all'aeroporto internazionale Imam Khomeini. Altre persone hanno affermato sui social media di aver sentito un'esplosione nella cittadina di Islamshahr a sud-ovest della capitale e in un forte militare a Fath Highway, a sud-ovest. epa11683828 A general view of the capital city of Tehran, Iran, early 26 October 2024.