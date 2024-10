Iran, attacco di Israele iniziato. Forti esplosioni a Teheran e in Siria. L'Idf: «Bombardamenti mirati su obiettivi militari» (Di sabato 26 ottobre 2024) Israele ha iniziato l'attacco di Israele contro l'Iran. Lo riferisce la Cnn citando fonti informate. Diverse Forti esplosioni sono state udite nella capitale dell'Iran, Teheran, Ilmessaggero.it - Iran, attacco di Israele iniziato. Forti esplosioni a Teheran e in Siria. L'Idf: «Bombardamenti mirati su obiettivi militari» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di sabato 26 ottobre 2024)hal'dicontro l'. Lo riferisce la Cnn citando fonti informate. Diversesono state udite nella capitale dell'

