Inter-news.it - Inter-Juventus, Mbangula torna titolare? Probabile formazione

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)è in programma allo Stadio San Siro per domenica 27 ottobre alle ore 18: di seguito ladi Thiago Motta. LA SFIDA –non è mai una sfida banale. A maggior ragione non lo è nel contesto attuale, con i nerazzurri intenzionati a non lasciar scappare il Napoli e i bianconeri pronti a dimostrare di poter essere in lotta con la rivale per lo scudetto. Non si tratta di una sfida come le altre anche per le suggestioni che la caratterizzano, con vari duelli singoli a dar maggior lustro all’incontro tra le due compagini. Si pensi alla sfida tra Stefan De Vrij e Dusan Vlahovic, o a quella tra due dei calciatori italiani maggiormente in forma in assoluto, ossia Federico Dimarco e Andrea Cambiaso., ladi Thiago Motta: LE SCELTE – Il tecnico Thiago Motta ha qualche dubbio diin vista di