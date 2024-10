Bolognatoday.it - "Infame" e simboli neofascisti: imbrattato il taxi di "Red Sox"

Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYAncora qualche grattacapo per "red sox", al secolo Roberto Mantovani, il tassista bolognese diventato popolare per aver scelto di pubblicare gli incassi giornalieri, attirandosi "qualche" antipatia. Mantovani non è nuovo agli atti