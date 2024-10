Udinetoday.it - Incidente ad Artegna, perde la vita un 37enne

(Di sabato 26 ottobre 2024) Stefano Zilli,gemonese, ha perso lain unstradale che si è verificato stanotte, verso le 2, ad, lungo via Nazionale.Zilli si trovava al volante della sua auto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada