Salernotoday.it - Incidente ad Agropoli: donna investita mentre attraversa la strada, soccorsa

Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it

(Di sabato 26 ottobre 2024), stamattina in via Pio X, ad: per cause da accertare, unaè stata travolta da un'auto,va lasulle strisce pedonali. Immediati i soccorsi per la malcapitata: i sanitari del 118 hanno la hanno condotta presso l'ospedale di Vallo della Lucania