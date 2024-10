Lapresse.it - Inchiesta hacker: pm, decine di indagati e migliaia di dati segreti rubati

(Di sabato 26 ottobre 2024) Milano, 26 ott. (LaPresse) – Sono “” glidalla Direzione distrettuale antimafia e Direzione nazionale antimafia per l’attività di dossieraggio e spionaggio suriservati. Lo hanno detto il Procuratore di Milano, Marcello Viola, e il Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo in conferenza stampa. Si tratta di “di accessi abusivi a sistemi informatici” dal 2022 a oggi, quando sono iniziate le indagini sulla rete die appartenenti o ex alle forze dell’ordine. Il gip di Milano, Fabrizio Filice, ha accolto la richiesta di misure cautelari nei confronti di 6 soggetti mentre i pm avevano chiesto di arrestare un numero superiore di persone. Contro l’ordinanza verra proposto dalla Procura ricorso al tribunale del Riesame.