Impresa Monopoli: i biancoverdi riacciuffano il Trapani con un uomo in meno (2-2) (Di sabato 26 ottobre 2024) Pareggio di orgoglio e grinta per il Monopoli, che allo stadio Veneziani ha colto un 2-2 contro il Trapani negli ultimi minuti di gioco. La formazione di Alberto Colombo ha allungato la propria striscia positiva a quattro risultati utili di fila, rimontando la gara dal 2-0 in favore degli ospiti Europa.today.it - Impresa Monopoli: i biancoverdi riacciuffano il Trapani con un uomo in meno (2-2) Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Pareggio di orgoglio e grinta per il, che allo stadio Veneziani ha colto un 2-2 contro ilnegli ultimi minuti di gioco. La formazione di Alberto Colombo ha allungato la propria striscia positiva a quattro risultati utili di fila, rimontando la gara dal 2-0 in favore degli ospiti

