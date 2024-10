Cesenatoday.it - Il progetto di screening gratuito per scovare l'Alzheimer: "Circa il 60% delle persone è a rischio"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il"ALTzheimer" pensato e voluto dal Rotaract Club di Cesena, va avanti a gonfie vele. Giovedì mattina, infatti, si sono svolti gligratuiti per valutare la condizione neuropsicologica dei pazienti prenotati alla Farmacia 'Ok Sant'Egidio'. I controlli proseguiranno per i mesi