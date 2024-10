Il Napoli resta al comando del campionato: battuto di misura il Lecce al Maradona (Di sabato 26 ottobre 2024) Basta un gol del capitano Giovanni Di Lorenzo nella ripresa al Napoli per avere la meglio sul Lecce e mantenere la vetta della classifica di Serie A a tre giorni dal big match di San Siro contro il Milan. Gli azzurri non incontrano una giornata facile, così come a Empoli, ma riescono comunque a Europa.today.it - Il Napoli resta al comando del campionato: battuto di misura il Lecce al Maradona Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Basta un gol del capitano Giovanni Di Lorenzo nella ripresa alper avere la meglio sule mantenere la vetta della classifica di Serie A a tre giorni dal big match di San Siro contro il Milan. Gli azzurri non incontrano una giornata facile, così come a Empoli, ma riescono comunque a

Il Lecce perde di misura a Napoli : tiene bene il campo e sfiora il pareggio - NAPOLI – Il Lecce perde per la quarta di fila, ma lo fa di misura mettendo in difficoltà la capolista del torneo, il Napoli, nel suo stadio. Nella quarta sconfitta consecutiva i giallorossi trovano dunque le ragioni di coltivare ambizioni di ... (Lecceprima.it)

Napoli-Lecce 1-0 : i partenopei sempre primi - NAPOLI – Il Napoli continua la sua marcia vincente, centrando la quarta vittoria consecutiva e l’ottavo risultato utile di fila, consolidando la sua posizione in vetta alla classifica con un vantaggio di 5 punti sull’Inter e 6 sulla Juventus. Al ... (Primacampania.it)

La pagella di Napoli – Lecce - Il Napoli in vista del big match di martedì contro il Milan a Milano, batte il Lecce davanti a un Maradona gremito, conquista la quarta vittoria consecutiva e allunga momentaneamente in classifica, ancora una partita vinta di misura, con un ... (Terzotemponapoli.com)

Napoli resta in vetta con Di Lorenzo : il capitano stende il Lecce - Il capitano azzurro firma l’1-0 che vale la quarta vittoria consecutiva per la squadra di Conte Il Napoli di Antonio Conte non si ferma più. Al Maradona cade anche il Lecce, piegato da una rete di Giovanni Di Lorenzo che vale il primato in ... (Napolipiu.com)