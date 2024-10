Sbircialanotizia.it - ‘Il giusto sentiero 4.0’: al via convention Fdi a Nemi con Ciocchetti, Bellucci e Abodi

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) partito si riunisce per i due anni del governo Meloni Al via questo pomeriggio, dalle 15, la seconda edizione della'Il4.0', organizzata dalla Federazione Provinciale di Roma di Fratelli d'Italia a due anni di Governo Meloni. Una due giorni ricca di ospiti. Tra i partecipanti il ministro per lo Sport e