Brindisireport.it - Il Brindisi si rinforza: preso Bruno Conti, figlio e nipote d'arte

Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)è un giocatore delFC.di Daniele, bandiera del Cagliari, edi, fuoriclasse della Roma e campione del mondo nel 1982,è un centrocampista classe 2002, piede sinistro come il nonno, con all’attivo anche tre gare in Nazionale Under 16.