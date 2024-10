Ilnapolista.it - Il Barcellona largheggia al Bernabeu: 4-0 come due anni fa. Mbappé è un mistero

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ilal: 4-0duefa.è unLe vittorie delalhanno sempre un significato particolare. Rivelano l’importanza della stagione o delle scelte fatte. Duefa lo 0-4 fu la conferma che con Xavi era stata imboccata la strada giusta. L’anno dopo arrivò la vittoria in Liga. Stasera gli uomini di Flick hanno vinto 3-0 (doppietta di Lewandowski, gol di Yamal), tutti i gol nel secondo tempo. E i catalani vanno a più sei in classifica. Quando si vince 4-0, c’è poco da discutere. Il primo tempo è stato equilibrato. Conta zero. Nel secondo c’è stato solo il. Che ha segnato su una disattenzione difensiva (non la prima della stagione) dei madridisti. Bravo Lewandowski a segnare. Subito dopo, superlativo il polacco che ha raddoppiato con un gran colpo di testa. Poi, il terzo di Yamal. E il quarto di Raphinha.