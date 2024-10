Liberoquotidiano.it - Il 17 inchiodato dal Dna ora confessa: "Perché ho ucciso Candido Montini"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Per due volte con la Procura dei minori era rimasto in silenzio, il ragazzo di 17 anni accusato di avere rapinatolo scorso 24 settembre nell'abitazione del pensionato ed ex vicesindaco 76enne a Catasco di Garzeno, in provincia di Como. La scelta dire, su consiglio degli avvocati, è stata fatta in occasione dell'udienza di convalida del fermo per omicidio aggravato dalla crudeltà e rapina pluriaggravata. Il ragazzino, parente della vittima, aveva chiesto all'anziano di cambiargli 300 euro che sembravano falsi: l'uomo aveva rifiutato. Il giorno dopo era tornato a casa dicon un coltello: dopo averlo colpito e, era fuggito, gettando il coltello - poi recuperato, e sul quale sono state trovate tracce di dna dell'indagato.