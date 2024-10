Iacometti: spot e recupero record. Campagna anti-evasori (Di sabato 26 ottobre 2024) Mentre Giancarlo Giorgetti è a Washington a presentare alla comunità finanziaria internazionale la sua manovra, in Italia è partita la nuova Campagna di comunicazione del Mef contro l'evasione fiscale. Uno spot in cui uno strafottente avventore si presenta al ristorante con l'intenzione di ingozzarsi di ostriche, tagliolini al tartufo e una bella aragosta («anzi due»), il tutto ovviamente innaffiato da champagne («il più caro»). «Tanto non paga lui», spiega la voce fuori campo, mentre quello punta il dito su uno stupito vicino di tavolo e dice: «Paghi tu». Il video si conclude con il tipo che esce dal portone e si trova due finanzieri davanti. «Da oggi la bella vita è finita. L'evasione si paga» è l'epilogo dello spot, che termina con un eloquente e minaccioso “beccato” timbrato sullo schermo. A cui si aggiunge la promessa: «Da oggi ancora più controlli e sempre meno evasori». Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Mentre Giancarlo Giorgetti è a Washington a presentare alla comunità finanziaria internazionale la sua manovra, in Italia è partita la nuovadi comunicazione del Mef contro l'evasione fiscale. Unoin cui uno strafottente avventore si presenta al ristorante con l'intenzione di ingozzarsi di ostriche, tagliolini al tartufo e una bella aragosta («anzi due»), il tutto ovviamente innaffiato da champagne («il più caro»). «Tanto non paga lui», spiega la voce fuori campo, mentre quello punta il dito su uno stupito vicino di tavolo e dice: «Paghi tu». Il video si conclude con il tipo che esce dal portone e si trova due finanzieri dav. «Da oggi la bella vita è finita. L'evasione si paga» è l'epilogo dello, che termina con un eloquente e minaccioso “beccato” timbrato sullo schermo. A cui si aggiunge la promessa: «Da oggi ancora più controlli e sempre meno».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pubblicità Enel 2024 : canzone - campagna - video spot - Scheda Pubblicità Enel Messa in onda: ottobre 2024 Titolo: Dalla tua parte, sempre Protagonisti: – Canzone/musica: clicca qui Video spot Enel (Ascoltitv.it)

Pubblicità Renault 4 : canzone - campagna - video spot - Scheda Pubblicità Renault 4 Messa in onda: ottobre 2024 Titolo: Renault 4 – Liberté at first sight Protagonista: – Canzone/musica: clicca qui Video spot Renault 4 (Ascoltitv.it)

Pubblicità Fiat 600 Hybrid : canzone - campagna e video spot - Scheda Pubblicità Fiat 600 Hybrid Messa in onda: settembre 2024 Titolo: Nuova Fiat 600 spot 2024 Protagonista: – Canzone/musica: clicca qui Video spot Fiat 600 Hybrid (Ascoltitv.it)

Pubblicità iPhone 16 : canzone - campagna - video spot - Scheda Pubblicità iPhone 16 Messa in onda: ottobre 2024 Titolo: iPhone 16 | Apple Protagonisti: – Canzone/musica: clicca qui Video spot iPhone 16 (Ascoltitv.it)