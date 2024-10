Quifinanza.it - IA e impatto su gestione spese e finanza personale: lo studio VISA

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Gli italiani vedono sempre più positivamente il ruolo dell’IA nelle loro vite: è quanto mette in luce lo“The Future is Here” secondo il quale Il 47% degli italiani intervistati afferma di avere una visione positiva dell’intelligenza artificiale e delle sue capacità, in generale. Il 44% degli intervistati ritiene che l’IA possa avere unpositivo nella vita, mentre il 43% che possa fornire un supporto in ambito lavorativo. Inoltre, loevidenzia il ruolo chiave assegnato all’IA nella sicurezza, che si tratti di operazioni bancarie e pagamenti online (41%) o di rilevamento delle frodi (39%). IA, cresce fiducia “Questi dati evidenziano l’importanza crescente dell’intelligenza artificiale nel contesto socioeconomico italiano. Sicurezza e affidabilità sono da sempre una priorità assoluta per noi.