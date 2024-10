Agi.it - Grillo rivendica il "diritto all'estinzione del Movimento", ma Conte replica "più vivi che mai"

(Di sabato 26 ottobre 2024) AGI - Il garanteda "creatore" ilall'di unormai "evaporato" per mano del suo attuale leader definito "Mago di Oz" e poi invitato a "fondare un suo partito". "Siamo più attivi che mai",il presidente M5s, rilanciando il percorso dell'assemblea costituente come una boccata di ossigeno e un rinnovamento. Beppe- il cui contratto da 300mila euro annui come 'comunicatore' non sarà rinnovato - si riprende il palcoscenico rinnovando lo scontro con Giuseppecon un video di quattro minuti (dal titolo "compostabile!") pubblicato in tarda mattinata sul proprio blog. Un divorzio ormai consumato tanto che entrambi i duellanti non pronunciano mai direttamente il nome dell'avversario.