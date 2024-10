Gotti: “A Napoli ho visto una squadra compatta. Non mi accontento di perdere con onore” (Di sabato 26 ottobre 2024) Le parole di Luca Gotti a Dazn, dopo la sconfitta contro il Napoli Le parole di Luca Gotti dopo la sconfitta contro il Napoli di L'articolo Gotti: “A Napoli ho visto una squadra compatta. Non mi accontento di perdere con onore” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Gotti: “A Napoli ho visto una squadra compatta. Non mi accontento di perdere con onore” Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Le parole di Lucaa Dazn, dopo la sconfitta contro ilLe parole di Lucadopo la sconfitta contro ildi L'articolo: “Ahouna. Non midicon” proviene da ForzAzzurri.net.

Gotti : «Di oggi mi prendo l’atteggiamento - anche dopo il vantaggio del Napoli» - Gotti, allenatore del Lecce, ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta subita al Maradona contro il Napoli. La squadra salentina penultima in Serie A. Le parole di Gotti Il Lecce ha messo in difficoltà il Napoli: «Ho avuto le risposte che cercavo, una ... (Ilnapolista.it)

