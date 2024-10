Giornata nazionale del trekking urbano: tra i 90 comuni c'è anche Ceglie Messapica (Di sabato 26 ottobre 2024) Ceglie Messapica - Ci sarà anche la città di Ceglie Messapica, con altri 90 comuni italiani, nella XXI Giornata del "trekking urbano", con un doppio appuntamento: giovedì 31 ottobre 2024 rivolto alle scuole e domenica 3 novembre 2024 aperto a tutti. Un modo per conoscere il territorio a passo Brindisireport.it - Giornata nazionale del trekking urbano: tra i 90 comuni c'è anche Ceglie Messapica Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di sabato 26 ottobre 2024)- Ci saràla città di, con altri 90italiani, nella XXIdel "", con un doppio appuntamento: giovedì 31 ottobre 2024 rivolto alle scuole e domenica 3 novembre 2024 aperto a tutti. Un modo per conoscere il territorio a passo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ceglie Messapica festeggia un'altra centenaria : un giorno in allegria con Antonia - CEGLIE MESSAPICA - Dopo il centenario di Addolorata Leporale, Ceglie Messapica festeggia i 100 anni di Antonia Barletta, un giorno importante trascorso in grande allegria. Un compleanno festeggiato assieme a tanti invitati: presenti ovviamente i ... (Brindisireport.it)

Ceglie Messapica : al via lavori di rifacimento del manto stradale - CEGLIE MESSAPICA - Al via i lavori di rifacimento del manto stradale in corrispondenza di via Francavilla sp.26, a Ceglie Messapica, tratto di competenza comunale, con le operazioni di fresatura della carreggiata finalizzate alla successiva posa ... (Brindisireport.it)

Ceglie Messapica ha una nuova centenaria : nonna Addolorata ha festeggiato il secolo di vita - CEGLIE MESSAPICA - Ceglie Messapica ha una nuova centenaria. Addolorata Leporale, ieri, mercoledì 9 ottobre, ha festeggiato il secolo di vita, 100 anni passati in grande allegria. Un compleanno festeggiato assieme a tanti invitati: presenti ... (Brindisireport.it)

Premio letterario nazionale "Città di Ceglie Messapica" : al via la quarta edizione - CEGLIE MESSAPICA - Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, il premio letterario nazionale “Città di Ceglie Messapica” torna nel 2024 con un nuovo tema centrale e nuove sfide per autori e case editrici. L’iniziativa, giunta alla sua ... (Brindisireport.it)