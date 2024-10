Giorgetti, 'economia mondo resiliente di fronte agli shock' (Di sabato 26 ottobre 2024) "L'economia globale si è dimostrata straordinariamente resiliente considerando gli shock avversi" degli ultimi anni. Lo afferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nel discorso depositato all'Imfc, il braccio operativo del Fmi, parlando a nome di Albania, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e repubblica di San Marino. "In Europa le debolezze strutturali, come la bassa crescita della produttività e l'invecchiamento della popolazione, continuano a influenzare le prospettive economiche già condizionare dalle tensioni geopolitiche", ha aggiunto Giorgetti osservando come nel quadro della governance economica europea è entrata in vigore una riforma che ha come obiettivo quello di centrare un equilibrio migliore fra solidi conti pubblici e crescita sostenibile. Quotidiano.net - Giorgetti, 'economia mondo resiliente di fronte agli shock' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) "L'globale si è dimostrata straordinariamenteconsiderando gliavversi" degli ultimi anni. Lo afferma il ministro dell'Giancarlonel discorso depositato all'Imfc, il braccio operativo del Fmi, parlando a nome di Albania, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e repubblica di San Marino. "In Europa le debolezze strutturali, come la bassa crescita della produttività e l'invecchiamento della popolazione, continuano a influenzare le prospettive economiche già condizionare dalle tensioni geopolitiche", ha aggiuntoosservando come nel quadro della governance economica europea è entrata in vigore una riforma che ha come obiettivo quello di centrare un equilibrio migliore fra solidi conti pubblici e crescita sostenibile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giorgetti, 'economia mondo resiliente di fronte agli shock' - "L'economia globale si è dimostrata straordinariamente resiliente considerando gli shock avversi" degli ultimi anni. Lo afferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nel discorso depositato ... (ansa.it)

Fmi, Giorgetti a Imfc: conflitti fonte incertezza per economia globale - Washington, 26 ott. (askanews) – “La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, il conflitto in spirale in Medio Oriente e le tensioni nel Mar Rosso sono una fonte importante di incertezza e ... (askanews.it)

Per il G7 l'economia è resiliente, verso il soft landing - L'economia resta "resiliente" e il "soft landing continua a essere lo scenario piu' probabile". Lo afferma il G7 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali, sottolineando che i ... (ansa.it)

?? Programmazione a rischio per i teatri di Rifredi e Pontedera. Giorgetti: “Problematica intensa” - Una fondazione che rischia lo smembramento, due teatri a rischio programmazione per il 2024 e anche per il prossimo triennio. E' il quadro desolante che emerge ... (controradio.it)