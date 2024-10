Napolitoday.it - Funicolare di Chiaia, il sindaco: "Speriamo di aprirla prima di Natale"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ladipotrebbe riapriredi. E' quanto emerge dal sopralluogo effettuato oggi, 26 ottobre. Condizionale d'obbligo perché al momento non ci sono certezze. Anzi, siamo già in ritardo con i 10-12 mesi di lavori annunciati in origina. L'infrastruttura è chiusa da agosto