Fumo Richter Esc | Sei mesi dopo l' infarto metà dei tabagisti dopo aver smesso ricomincia

Roma, 26 ott. (Adnkronos Salute) - "Da quanto sappiamo oggi scientificamente la cosa migliore per tutti è non fumare. Tuttavia, esiste una grandissima parte di fumatori che non riesce a smettere. Basti pensare che a sei mesi da un infarto quasi la metà di coloro che smettono ricominciano. Per queste persone è molto utile il principio della riduzione del rischio, cioè se non smettono di fumare possono passare a prodotti senza combustione, i quali hanno minore emissione di sostanze nocive, che sappiamo fino a oggi diminuisce il rischio di avere malattie collegate al Fumo".

Muore dopo 5 mesi agonia per il parto cesareo : aveva 38 anni. Condannati medico e anestesista a Siena - Il parto all'ospedale Le Scotte, poi cinque mesi di sofferenza: il giudice condanna una ginecologa e un anestesista per la morte della 38enne di Anna Lopareva. Il marito della vittima: “Saprò cosa dire ai miei figli”.Continua a leggere (Fanpage.it)

Siena - Anna Lopareva muore a 38 anni dopo 5 mesi di agonia per il cesareo : condannati medico e anestesista - La tragedia di Anna Lopareva, morta nel 2019 a cinque mesi dal parto dopo una lunga agonia, ha trovato una prima conclusione giudiziaria: il Tribunale di Siena ha condannato due medici dell’ospedale Le Scotte. Il giudice Andrea Grandinetti ha ... (Thesocialpost.it)