Fuga di gas in via Sacco e Vanzetti, Amg: "Riparata la tubazione" (Di sabato 26 ottobre 2024) E' stata Riparata la tubazione del gas di via Sacco e Vanzetti, nel quartiere Sperone, dalla quale ieri pomeriggio si era verificata una dispersione. Gli operatori del pronto intervento gas di Amg Energia hanno completato l’intervento avviato stamattina.Ieri sera la squadra di Amg Energia Palermotoday.it - Fuga di gas in via Sacco e Vanzetti, Amg: "Riparata la tubazione" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) E' stataladel gas di via, nel quartiere Sperone, dalla quale ieri pomeriggio si era verificata una dispersione. Gli operatori del pronto intervento gas di Amg Energia hanno completato l’intervento avviato stamattina.Ieri sera la squadra di Amg Energia

