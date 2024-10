Trentotoday.it - Franco Fritz, chi è il motociclista morto nello scontro con la bici

Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) È il 61enne, di Merano, la vittima del tragico incidente avvenuto nella cittadina altoatesina in cui viveva: l’uomo, in selle alla sua moto, si è schiantato nel tardo pomeriggio di venerdì 25 ottobre contro unacletta tra via Wolf e via Mozart.Un impatto ha fatto volare a