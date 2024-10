Ferraratoday.it - Forum Sanità 2024, l’Ausl di Ferrara premiata per il progetto ‘On-Connect’

Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Telemonitoraggi intelligenti per pazienti con scompenso cardiaco, dispositivi medici innovativi per gestire meglio la riabilitazione domiciliare, realtà virtuale per i chirurghi, piani di gestione che evitino il sovraffollamento in pronto soccorso e nuove modalità per la gestione in prossimità