Foggiatoday.it - Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 26 e domenica 27 ottobre

Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nuovoall’insegna di tantiin. Ecco quali non perdere.26FoggiaCon partenza da piazza Giordano, in città c’è la ‘Camminata in rosa’ per la prevenzione del cancro al seno.Al Teatro Regio diparte la nuova stagione teatrale