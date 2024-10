Filippo Turetta, un diario scritto a mano per uccidere Giulia Cecchettin: «Il piano era rapirla e toglierle la vita: lei si difendeva e io l'ho colpita». Il memoriale di 80 pagine (Di sabato 26 ottobre 2024) «Volevo stessimo insieme, noi due soli. Passare del tempo assieme, prima eventualmente di toglierle la vita, anche se non lo avevo ancora deciso», Filippo Turetta, per la prima volta in Leggo.it - Filippo Turetta, un diario scritto a mano per uccidere Giulia Cecchettin: «Il piano era rapirla e toglierle la vita: lei si difendeva e io l'ho colpita». Il memoriale di 80 pagine Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di sabato 26 ottobre 2024) «Volevo stessimo insieme, noi due soli. Passare del tempo assieme, prima eventualmente dila, anche se non lo avevo ancora deciso»,, per la prima volta in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Filippo Turetta ammette la premeditazione : «Ho studiato l'omicidio di Giulia. Scusarsi sarebbe ridicolo - dovrei solo sparire» - VENEZIA - Più di cinque ore di fronte a giudici togati e giuria popolare, tra lunghi silenzi, balbettamenti, frasi infarcite di ?cioè?, ?penso che?, ?in un... (Ilgazzettino.it)

Filippo Turetta - un diario scritto a mano per uccidere Giulia Cecchettin : «Il piano era rapirla e toglierle la vita : lei si difendeva e io l'ho colpita». Il memoriale di 80 pagine - «Volevo stessimo insieme, noi due soli. Passare del tempo assieme, prima eventualmente di toglierle la vita, anche se non lo avevo ancora deciso», Filippo Turetta, per la prima volta in... (Leggo.it)

Filippo Turetta - il diario scritto a mano per uccidere Giulia Cecchettin : «Il piano era rapirla e toglierle la vita : lei si difendeva e io l'ho colpita». Il memoriale di 80 pagine - «Volevo stessimo insieme, noi due soli. Passare del tempo assieme, prima eventualmente di toglierle la vita, anche se non lo avevo ancora deciso», Filippo Turetta, per la prima volta in... (Leggo.it)

Filippo Turetta - il diario scritto a mano per uccidere Giulia Cecchettin : «Il piano era rapirla e toglierle la vita». Il memoriale di 80 pagine - «Volevo stessimo insieme, noi due soli. Passare del tempo assieme, prima eventualmente di toglierle la vita, anche se non lo avevo ancora deciso», Filippo Turetta, per la prima volta in... (Leggo.it)