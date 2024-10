Festa del Cinema di Roma, Elio Germano nei panni di Berlinguer colpisce al cuore: premio come miglior attore. Tutti i premiati (Di sabato 26 ottobre 2024) Alla Festa del Cinema di Roma 2024, vincono Elio Germano e Bound in Heaven di Huo Xin. L’autrice e conduttrice Geppi Cucciari, madrina della cerimonia di chiusura della diciannovesima edizione, ha presentato per il terzo anno consecutivo la serata finale del festival.La Festa del Cinema di Roma è ufficialmente riconosciuta come Festiva Milleunadonna.it - Festa del Cinema di Roma, Elio Germano nei panni di Berlinguer colpisce al cuore: premio come miglior attore. Tutti i premiati Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Alladeldi2024, vinconoe Bound in Heaven di Huo Xin. L’autrice e conduttrice Geppi Cucciari, madrina della cerimonia di chiusura della diciannovesima edizione, ha presentato per il terzo anno consecutivo la serata finale del festival.Ladeldiè ufficialmente riconosciutaFestiva

Festa Roma, Elio Germano miglior attore. 'Bound in heaven' di Huo Xin miglior film - Ecco tutti i vincitori della diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma, assegnati oggi, sabato 26 ottobre, nel corso della cerimonia di premiazione che si è svolta alle ore 17 presso la S ... (adnkronos.com)

Festa del cinema di Roma, Elio Germano vince come miglior attore. Premio speciale della Giuria al cast femminile di Leggere Lolita a Teheran - L'attore italiano è protagonista di Berlinguer. La grande ambizione di Andrea Segre. Come miglior film è stato scelto Bound in Heaven, premiato anche come miglior esordio alla regia. Tutti i premi e i ... (vanityfair.it)

Festa del cinema di Roma, premiato Elio Germano. ‘Bound in heaven’ di Huo Xin è il miglior film - Il migliore attore Elio Germano sale sul palco e cita Enrico Berlinguer al circolo del Quadraro: «Se i giovani si impadroniscono di ogni ramo del sapere e si organizzano e lottano al fianco dei lavora ... (msn.com)

Festa del Cinema di Roma: a Edgardo Pistone e Elio Germano per Alice nella Città. Borgonzoni: “Manifestazione vicina al pubblico” - ROMA - La Festa del Cinema di Roma chiude con un premio ad Edgardo Pistone ed Elio Germano per la sezione parallela di Alice nella Città. "A Edgardo Pistone, a Elio Germano e a tutti i vincitori della ... (primapress.it)