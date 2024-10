Festa Cinema Roma, Carlo Verdone: “Non condurrei mai Sanremo, non mi sentirei libero” (Di sabato 26 ottobre 2024) Il regista, attore sceneggiatore presenta ‘Vita da Carlo 3’, che ruota attorno al Festival canzone italiana “Non farei Sanremo nemmeno sotto tortura”, ammette Carlo Verdone, che aggiunge: “non mi hanno proposto la conduzione. Mi è stato chiesto solo una volta di affiancare il conduttore, ma ho gentilmente declinato”. Così Verdone alla presentazione della serie ‘Vita Sbircialanotizia.it - Festa Cinema Roma, Carlo Verdone: “Non condurrei mai Sanremo, non mi sentirei libero” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il regista, attore sceneggiatore presenta ‘Vita da3’, che ruota attorno al Festival canzone italiana “Non fareinemmeno sotto tortura”, ammette, che aggiunge: “non mi hanno proposto la conduzione. Mi è stato chiesto solo una volta di affiancare il conduttore, ma ho gentilmente declinato”. Cosìalla presentazione della serie ‘Vita

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Facce da Spot : Carlo Verdone - Neri Marcorè e Madalina Ghenea premiati alla 4ª edizione - Nella suggestiva cornice dell’Auditorium dell’Ara Pacis di Roma si è svolta la quarta edizione del premio “Facce da Spot”. Da… L'articolo Facce da Spot: Carlo Verdone, Neri Marcorè e Madalina Ghenea premiati alla 4ª edizione proviene da Novella ... (Novella2000.it)

Carlo Verdone : "Sul set non si può più dire nulla. Così il politicamente corretto ha cambiato la commedia" - Todi. In Piazza Del Popolo, nel cuore del centro storico, non c’è più un posto libero da diverse ore e sono migliaia le persone, sedute e in piedi, arrivate per Carlo Verdone, l’ospite più atteso nella serata conclusiva della quarta edizione ... (Ilfoglio.it)

Umbria Cinema Festival - la grande serata di Carlo Verdone per chiudere al meglio l’evento - Si è concluso a Todi ieri sera Umbria Cinema, il Festival con direttore artistico Paolo Genovese, promosso da Regione Umbria, dal Comune di Todi. La serata di domenica 15 settembre, condotta nuovamente da Gabriella Germani, ha concluso questa ... (Ternitoday.it)

Festival Umbria Cinema 2024 : Successo e Celebrazioni per Carlo Verdone che vince il Premio Gigi Proietti - Il Festival Umbria Cinema di Todi ha chiuso con una cerimonia di premiazione che ha celebrato il talento e l'impegno del cinema italiano, con Carlo Verdone premiato con il prestigioso riconoscimento Gigi Proietti. (Mistermovie.it)