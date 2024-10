Festa Cinema, il premio del pubblico FS a “Reading Lolita in Tehran” (Di sabato 26 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Reading Lolita in Tehran”, firmato dal regista Eran Riklis e tratto dal best seller del 2003 di Azar Nafisi, è il film vincitore del “premio del pubblico FS”, assegnato oggi alla Festa del Cinema di Roma. La pellicola è stata la più votata dagli spettatori tra 18 film in gara al Concorso “Progressive Cinema”. A consegnare il riconoscimento, nel corso della cerimonia di premiazione ufficiale all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, sono stati il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il Chief Corporate Affairs e Communication Officer del Gruppo FS, Giuseppe Inchingolo. “È per noi del Gruppo FS un grande piacere essere presenti su questo palco e consegnare il premio del pubblico FS al miglior film del Concorso Progressive Cinema votato dagli spettatori. Unlimitednews.it - Festa Cinema, il premio del pubblico FS a “Reading Lolita in Tehran” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “in”, firmato dal regista Eran Riklis e tratto dal best seller del 2003 di Azar Nafisi, è il film vincitore del “delFS”, assegnato oggi alladeldi Roma. La pellicola è stata la più votata dagli spettatori tra 18 film in gara al Concorso “Progressive”. A consegnare il riconoscimento, nel corso della cerimonia di premiazione ufficiale all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, sono stati il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il Chief Corporate Affairs e Communication Officer del Gruppo FS, Giuseppe Inchingolo. “È per noi del Gruppo FS un grande piacere essere presenti su questo palco e consegnare ildelFS al miglior film del Concorso Progressivevotato dagli spettatori.

