Farmacie di turno a Rimini aperte oggi, 26 ottobre 2024 (Di sabato 26 ottobre 2024) Cerchi una farmacia di turno aperta a Rimini? Consulta il nostro elenco e trova la farmacia più vicina a te a Rimini: Farmacia Venturini V. Dario Campana,47 tel. +39 0541/772423 CHIAMA INDICAZIONI

Negata la ‘Bottega storica’ a farmacia di Rimini : “In vetrina troppa pubblicità” - Rimini, 22 ottobre 2024 – A Rimini sono già un centinaio le attività che possono fregiarsi del titolo di ‘Botteghe storiche’ della città. Un elenco destinato ad allungarsi: tanti negozi hanno fatto domanda e attendono il riconoscimento, che dà ... (Ilrestodelcarlino.it)

Rimini : irruzione col coltello in farmacia - c’è un sospettato - Rimini, 21 agosto 2024 – Una manciata di minuti per fare irruzione nella farmacia comunale 3, minacciare la farmacista con il coltello e poi scappare in bicicletta. Un blitz rapidissimo quello messo a segno da un rapinatore solitario entrato in ... (Ilrestodelcarlino.it)