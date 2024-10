Farmacie di turno a Cesena aperte oggi, 26 ottobre 2024 (Di sabato 26 ottobre 2024) Cerchi una farmacia di turno aperta a Cesena? Consulta il nostro elenco e trova la farmacia più vicina a te a Cesena: Farmacia Comunale Villarco V. Viareggio,93 tel. +39 0547/331353 CHIAMA INDICAZIONI Ilrestodelcarlino.it - Farmacie di turno a Cesena aperte oggi, 26 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Cerchi una farmacia diaperta a? Consulta il nostro elenco e trova la farmacia più vicina a te a: Farmacia Comunale Villarco V. Viareggio,93 tel. +39 0547/331353 CHIAMA INDICAZIONI

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Farmacie di turno a Cesena aperte oggi, 25 ottobre 2024 - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Denatalità: la sfida più urgente: "Forlifarma, con le politiche giuste nel 2023 boom di gravidanze" - L’ex amministratore unico Luca Pestelli, candidato Fdi alle regionali: "Contratti part-time, stabilità, permessi e promozioni alle future mamme. Ma bisogna aiutare le aziende che puntano sul welfare i ... (msn.com)

Emato-Irst on the road con Ail, concerto e buon cibo - Ematologia e divulgazione scientifica. Se ne occupa "Emato-Irst on the Road", rassegna a cura di Irst Dino Amadori Irccs, che si conclude domani martedì 22 ottobre dalle 19 al ristorante Riot di ... (corrierecesenate.it)

Elezioni regionali, Fdi presenta i suoi candidati: "Convincere i delusi ad andare a votare, si può vincere" - ex presidente per due anni di “Forlì Farma”, la società delle farmacie comunali; Stefano Spinelli, ex consigliere comunale di Cesena; l'avvocata Maria Gabriella di Pentima e l'assessora di Sarsina ... (forlitoday.it)