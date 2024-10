Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Una giornata veramente inutile. Non penso il motore debba essere cambiato”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Un venerdì completamente da dimenticare per Max. Dopo le difficoltà avute in FP1, anche nelle FP2 del GP del Messico la situazione per l’olandese non è assolutamente cambiata, visto che la sua Red Bull ha riscontrato nuovamente dei problemi al, permettendo al campione del mondo di effettuare solo pochissimi giri. Fin da subitoha capito che i problemi alnon erano stati sistemati ed ha fatto immediatamente ritorno nel box. I meccanici si sono messi a lavorare sulla macchina con l’olandese che ha così rinunciato a tutta la seconda sessione.ha così commentato al termine della FP2: “Stiamo ancora controllando la macchina, non so esattamente di cosa si tratta. Da parte mia è stata una, perchè avrò fatto quattro o cinque giri.