Ezio Capuano e il lutto per i tre giovani tifosi morti: “Foggia-Catania non doveva essere giocata” (Di sabato 26 ottobre 2024) “Si è consumata una delle pagine più brutte della storia del calcio italiano. Foggia-Catania era una partita da non giocare assolutamente: 48 ore prima c’erano stati dei funerali con 12.000 persone, dove l’Italia calcistica e il mondo ultras avevano pianto”. Sono le parole di Ezio Capuano, allenatore del Foggia, a proposito della decisione di far disputare la partita contro gli etnei dopo il lutto che aveva colpito la tifoseria dei satanelli: tre giovanissimi tifosi del Foggia avevano infatti perso la vita per un incidente stradale dopo la trasferta di Potenza e proprio allo Zaccheria erano state celebrate le esequie. “Chi ha fatto giocare questa partita deve avere la dignità di vergognarsi. Qualche settimana prima era stata rinviata una partita, Carpi-Milan Futuro, perché due ragazzini del Milan erano andati in Nazionale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) “Si è consumata una delle pagine più brutte della storia del calcio italiano.era una partita da non giocare assolutamente: 48 ore prima c’erano stati dei funerali con 12.000 persone, dove l’Italia calcistica e il mondo ultras avevano pianto”. Sono le parole di, allenatore del, a proposito della decisione di far disputare la partita contro gli etnei dopo ilche aveva colpito la tifoseria dei satanelli: tressimidelavevano infatti perso la vita per un incidente stradale dopo la trasferta di Potenza e proprio allo Zaccheria erano state celebrate le esequie. “Chi ha fatto giocare questa partita deve avere la dignità di vergognarsi. Qualche settimana prima era stata rinviata una partita, Carpi-Milan Futuro, perché due ragazzini del Milan erano andati in Nazionale.

