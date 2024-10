Ex Milan, Pellegrino dopo la sospensione: “Chiedo scusa ai tifosi. Questi errori …” (Di sabato 26 ottobre 2024) Marco Pellegrino, ex difensore del Milan e oggi all'Independiente, si è scusato con i propri tifosi dopo la sospensione del suo club Pianetamilan.it - Ex Milan, Pellegrino dopo la sospensione: “Chiedo scusa ai tifosi. Questi errori …” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Marco, ex difensore dele oggi all'Independiente, si èto con i propriladel suo club

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’ex Milan Pellegrino sospeso dall’Independiente : è stato beccato a far festa su uno yacht - Brutta disavventura per Pellegrino in Argentina: il difensore di proprietà del Milan è stato escluso dai convocati per punizione, dato che è comparso in un video virale che lo incastra a una festa.Continua a leggere (Fanpage.it)

Pellegrino sospeso dall'Indpendiente : il milanista in prestito pizzicato su uno yacht con un'ex gieffina - Marco Pellegrino, centrale difensivo di proprietà del Milan in prestito nel club argentino dell`Independiente, è stato protagonista di un... (Calciomercato.com)

Sci di fondo - Pellegrino : “Il ritiro a fine Milano-Cortina 2026? Dovevo fissare una data” - “Il ritiro a fine Milano-Cortina 2026 annunciato con così grande anticipo? Avevo bisogno di fissare una data. Ci pensavo già da gennaio, dopo il Tour de Ski mi resi conto che andare avanti senza un reale obiettivo non mi faceva stare bene. A volte ... (Sportface.it)

Calciomercato Milan - ufficiale la cessione di Pellegrino : la nuova squadra - Il Milan è pronto a definire le ultime operazioni sul calciomercato, in entrata e in uscita. In attesa dell’inizio della stagione tra campionato e Champions League, la dirigenza ha completato nelle ultime ore in movimento in difesa. Marco ... (Calcioweb.eu)