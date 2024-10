Esplosione alla Toyota, la fidanzata di Fabio a Fanpage: “Temeva di morire sul lavoro e finire sui giornali” (Di sabato 26 ottobre 2024) Il ricordo di Benedetta Pirini, compagna di Fabio Tosi, uno dei due operai morti nell'Esplosione alla Toyota di mercoledì scorso. Il 34enne "era una persona dolcissima, di lui si poteva parlare solo bene", ha raccontato a Fanpage.it la donna. Fanpage.it - Esplosione alla Toyota, la fidanzata di Fabio a Fanpage: “Temeva di morire sul lavoro e finire sui giornali” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il ricordo di Benedetta Pirini, compagna diTosi, uno dei due operai morti nell'di mercoledì scorso. Il 34enne "era una persona dolcissima, di lui si poteva parlare solo bene", ha raccontato a.it la donna.

