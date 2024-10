Genovatoday.it - Esonda torrente, automobilista disperso ad Arenzano

Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) I vigili del fuoco sono impegnati in via Pecorara adin zona Terralba per la ricerca di una persona, probabilmente a bordo di un'auto, coinvolta nell'zione di unin seguito alle forti piogge che si sono abbattute sulla zona.Le operazioni sono in corso per cui le nostre