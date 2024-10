Calcionews24.com - Empoli, D’Aversa: «Buone prestazioni nonostante i risultati. Mi aspetto questo match»

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) Le dichiarazioni in conferenza stampa diin vista della sfida di Serie A tra Parma ed. Ecco le parole dell’allenatore Ecco le dichiarazioni dell’allenatorein vista delin Serie A sulla sfida tra Parma ed. Le parole in conferenza stampa. LE PAROLE – «Nelle ultime due partite non c’è stato il risultato ma la