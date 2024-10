Quicomo.it - Emessa una nuova allerta meteo per pioggia e rischio frane

Leggi tutta la notizia su Quicomo.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Scatta l'peridrogeologico a Como e provincia e in altre zone della Lombardia. La protezione civile della Regione ha emesso un avviso di ordinaria criticità valido per il nodo idraulico di Milano, in cui ricadono alcuni comuni della provincia. L'entrerà in vigore a