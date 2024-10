Elezioni Liguria, Meloni lancia Bucci: “Per sinistra duravamo sei mesi, si sono svegliati sudati” (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – "I pronostici dicevano che saremmo durati massimo sei mesi, sarebbe arrivata la tempesta finanziaria, l'Italia sarebbe andata in default, nessuno vorrà stringere la mano alla Meloni a livello internazionale. Poi si sono svegliati tutti sudati". La premier Giorgia Meloni sale sul palco del 'Magazzino del cotone' al porto antico di Genova per chiudere L'articolo Elezioni Liguria, Meloni lancia Bucci: “Per sinistra duravamo sei mesi, si sono svegliati sudati” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – "I pronostici dicevano che saremmo durati massimo sei, sarebbe arrivata la tempesta finanziaria, l'Italia sarebbe andata in default, nessuno vorrà stringere la mano allaa livello internazionale. Poi situtti". La premier Giorgiasale sul palco del 'Magazzino del cotone' al porto antico di Genova per chiudere L'articolo: “Persei, si” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

