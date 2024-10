Anteprima24.it - Eduardo, 40 anni fa se ne andava un autore senza tempo

(Di sabato 26 ottobre 2024)di lettura: 2 minutiFiglio della più grande tradizione teatrale napoletana. Ma impareggiabile interprete dei grandi cambiamenti di un’Italia che dalla campagna scopriva la modernità. Era il 31 ottobre 1984 quando, a 84, morivaDe Filippo (1900 – 1984), l’attore e l’che – tra i molti successi e meriti – per primo intuì l’importanza di portare il teatro in tv. E proprio la tv, con il prezioso materiale degli archivi Rai, gli rende oggi un omaggio lungo tre mesi con40, progetto di Rai Cultura curato da Felice Cappa, che da lunedì 28 ottobre tutti i giorni alle 16.15 e dal 2 novembre anche il sabato in prima serata (e poi su Raiplay), riproporrà in ordine cronologico tutte le sue opere.