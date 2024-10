Genovatoday.it - È morto il sindaco di Orero Giacomo Mino Gnecco

Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Lutto in val Fontanabuona per la scomparsa deldi, 84 anni, malato da tempo. Eletto per la prima volta il 16 maggio 2011, era stato confermato per il terzo mandato il 4 ottobre 2021."L'Amministrazione Comunale - si legge in una nota - e i dipendenti del