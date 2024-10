Droga. L’esperto di dipendenze: “Cocaina rosa, fentanil e nuovi mix, questione di marketing” (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – "C'è qualcosa che mi preoccupa in tutta questa storia della Cocaina rosa, del fentanil, dei nuovi mix" che si affacciano nel mondo delle droghe. A parlare è Riccardo Gatti, medico specialista in psichiatria e psicoterapeuta, da anni al lavoro sul tema delle sostanze psicoattive, delle dipendenze e delle dinamiche che portano al consumo. Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – "C'è qualcosa che mi preoccupa in tutta questa storia della, del, deimix" che si affacciano nel mondo delle droghe. A parlare è Riccardo Gatti, medico specialista in psichiatria e psicoterapeuta, da anni al lavoro sul tema delle sostanze psicoattive, dellee delle dinamiche che portano al consumo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Droga. L’esperto di dipendenze : “Cocaina rosa - fentanil e nuovi mix - questione di marketing” - Gatti: "Così il mercato spinge le novità usando i social e i media per renderle accattivanti e desiderabili. Non sottovalutiamo il rischio di un effetto 'spot/influencer'" "C'è qualcosa che mi preoccupa in tutta questa storia della cocaina rosa, ... (Sbircialanotizia.it)

Controlli anti-droga - sequestrati ad un 29enne alcune dosi di "cocaina rosa" - Ci sono anche delle dosi di "cocaina rosa", particolare tipologia di questa sostanza ormai diffusissima anche tra i giovani, tra le droghe sequestrate nel corso di un'operazione svolta ieri, 24 ottobre, nell'area di Conegliano dal Commissariato di ... (Trevisotoday.it)

La cocaina rosa : un fenomeno preoccupante tra i giovani d’Europa - Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi anni, la diffusione di una nuova sostanza stupefacente, conosciuta come “cocaina rosa”, ha sollevato gravi preoccupazioni tra esperti e autorità in tutta Europa. Questa droga, il cui vero nome scientifico ... (Gaeta.it)

Morte Liam Payne - da dove arriva la cocaina rosa : il legame con i figli di El Chapo - La cocaina rosa è un mix di droghe deprimenti e droghe stimolanti. Sono quasi sempre presenti metanfetamina, ketamina, un anestetico dissociativo con effetti allucinogeni, MDMA (ecstasy), benzodiazepine, crack e caffeina. Il cockatil di droghe è ... (Fanpage.it)