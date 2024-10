Europa.today.it - Donna minaccia un minorenne: "Dammi 500 euro o pubblico le tue foto hot"

Leggi tutta la notizia su Europa.today.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Apparentemente sembrava un gioco online, ma in pochi giorni si è rivelata un'estorsione ai danni di un minore. Per questo una 30enne di origine straniera è stata denunciata dai carabinieri di Fontanellato nel Parmense, per aver insistentemente chiesto denaro a un 15enne affinché lei non