Fanpage.it - Domani scatta il cambio dell’ora solare, al Parlamento europeo torna la proposta per abolirlo

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tra sabato 26 e domenica 27 ottobre bisognerà riportare indietro le lancette degli orologi di un'ora, perre all'ora, come avviene da decenni in Italia e in altri Paesi. Ma non tutti sono d'accordo. Al, oltre 60 deputati hanno chiesto di abolirla. Unaper farlo era arrivata nel 2018, ma è bloccata da anni.