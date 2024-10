Ilrestodelcarlino.it - Domani castagnata e tipicità

(Di sabato 26 ottobre 2024) A Mogliano arriva "e sapori d’autunno" nel piazzale San Michele:, a partire dalle 17.30, prenderà il via l’appuntamento organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune. Castagne, vin brulé, vino cotto, cioccolata calda, panini con braciola o salsiccia, frittelle e calcioni saranno gli ingredienti per un pomeriggio all’insegna delledel territorio. Il bar Lu Varà preparerà cocktail per tutti i gusti. Animeranno l’evento Eddy Masterjoy di Radio Linea e il vocalist Febo Conti. Nel fine settimana, oggi e, sarà festa anche a Colmurano con "Borgo in Festa", a cura della Società operaia di mutuo soccorso, con attività, musica e piatti tipici, tra cui polentone e gnocchi d’autunno. Questa sera sarà animata dai Mistrafunky mentrepomeriggio il borgo sarà animato dalla fisarmonica di Vincenzo Macchiati.