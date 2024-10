Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Napoli-Lecce 0-0: gol annullato a Di Lorenzo – LIVE

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo gli impegni nelle coppe europee e le gare del venerdì, il sabato della nona giornata del campionato diA si apre conGli anticipi del venerdì Udinese-Cagliari e Torino-Como hanno aperto la nona giornata del campionato diA. La prima partita del sabato vede scendere in campo ile il, un match che vale molto per entrambe le squadre con motivazioni diverse. Antonio Conte (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Antonio Conte, guidano la classifica con 19 punti, due in più dell’Inter campione d’Italia in carica di Simone Inzaghi e tre sulla Juventus di Thiago Motta, che si affronteranno domenica alle 18 nel più classico dei derby d’Italia. Dunque, occasione importante per gli azzurri per allungare ulteriormente in classifica.