DIRETTA Serie A, Atalanta-Verona: le formazioni UFFICIALI! LIVE (Di sabato 26 ottobre 2024) Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e il Verona di Zanetti in tempo reale L’Atalanta ospita il Verona a Bergamo nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Una sfida che mette in palio tre punti importanti per i rispetti obiettivi che sarà DIRETTA dall’arbitro Feliciani della sezione di Teramo. Gasperini e Zanetti, allenatori di Atalanta e Verona (LaPresse) – Calciomercato.itDa un lato i nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno ancora l’amaro in bocca per il mezzo passo falso casalingo in Champions League contro il Celtic che comunque non compromette il loro cammino europeo. Lo scopo è quello di centrare altri tre punti dopo quelli ottenuti contro il Venezia e contro il Genoa per continuare a risalire la classifica. Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Atalanta-Verona: le formazioni UFFICIALI! LIVE Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’di Gasperini e ildi Zanetti in tempo reale L’ospita ila Bergamo nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la nona giornata del campionato diA. Una sfida che mette in palio tre punti importanti per i rispetti obiettivi che saràdall’arbitro Feliciani della sezione di Teramo. Gasperini e Zanetti, allenatori di(LaPresse) – Calciomercato.itDa un lato i nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno ancora l’amaro in bocca per il mezzo passo falso casalingo in Champions League contro il Celtic che comunque non compromette il loro cammino europeo. Lo scopo è quello di centrare altri tre punti dopo quelli ottenuti contro il Venezia e contro il Genoa per continuare a risalire la classifica.

