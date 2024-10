Diciottenne uccisa a coltellate in provincia di Bergamo. Esclusa la rapina, interrogatori in corso (Di sabato 26 ottobre 2024) Si trovava nel suo appartamento con un’amica Sara Centelleghe, studentessa che avrebbe compiuto 19 anni fra pochi giorni uccisa nella notte a Costa Volpino (Bergamo) . Secondo una prima ricostruzione, attorno all’1.15 l’amica è scesa per andare a comprare bevande a un distributore automatico e al suo ritorno l'avrebbe trovata accoltellata in casa. Ha urlato e chiesto aiuto, sono intervenuti Feedpress.me - Diciottenne uccisa a coltellate in provincia di Bergamo. Esclusa la rapina, interrogatori in corso Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 26 ottobre 2024) Si trovava nel suo appartamento con un’amica Sara Centelleghe, studentessa che avrebbe compiuto 19 anni fra pochi giorninella notte a Costa Volpino () . Secondo una prima ricostruzione, attorno all’1.15 l’amica è scesa per andare a comprare bevande a un distributore automatico e al suo ritorno l'avrebbe trovata accoltellata in casa. Ha urlato e chiesto aiuto, sono intervenuti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giallo a Bergamo - 18enne uccisa in casa : il corpo straziato dalle coltellate. Escluse la pista familiare e una rapina - Sara, 18 anni appena e una vita tranquilla, finita in un barbaro omicidio e tutto quello che hanno fin qui potuto ricostruire gli inquirenti al lavoro sul caso è il quadro di un’esistenza senza ombre su cui ora grava il mistero di un delitto ... (Secoloditalia.it)

Chi era Sara Centelleghe uccisa a Costa Volpino a Bergamo - gli amici : "Stavamo organizzando il compleanno" - Sara Centelleghe, 18enne di Costa Volpino, nutriva l’ambizione di diventare chirurgo estetico. Gli amici la descrivono come una ragazza riservata e piena di sogni (Notizie.virgilio.it)

Orrore a Bergamo - 18enne uccisa a coltellate in casa. Esclusa la rapina - si cerca nella cerchia degli amici - Omicidio choc a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, dove la 18enne Sara Centelleghe che tra qualche giorno avrebbe compiuto 19 anni è stata ritrovata uccisa a coltellate nel suo appartamento in via Nazionale. Il suo corpo è stato ritrovato ... (Dayitalianews.com)

Costa Volpino (Bergamo) - Sara Centelleghe - uccisa a 19 anni in casa : si indaga per omicidio - Si chiamava Sara Centelleghe, la ragazza di 19 anni uccisa a coltellate a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre. Quella notte Sara era in casa con alcuni amici. E l’omicidio si sarebbe consumato ... (Open.online)