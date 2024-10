Calciomercato.it - Di Lorenzo ‘contro’ il Var: cos’è successo al Maradona

(Di sabato 26 ottobre 2024) Diil Var al. Due gol e due revisioni, il secondo però è regolare. Eccodurante Napoli-Lecce Il Napoli di Antonio Conte vince ancora. Battuto alanche il Lecce per allungare momentaneamente in vetta alla classifica di Serie A in attesa di Inter-Juventus e dei prossimi scontri diretti in calendario per la squadra azzurra. Didecide Napoli-Lecce e ‘batte’ anche il Var:al(LaPresse) – calciomercato.itDecide il capitano, Giovanni Di, dopo il primo gol annullato ed una seconda revisione anche in occasione della seconda rete realizzata nella ripresa. Nel primo caso, il gol è stato annullato per fuorigioco, con il terzino azzurro che ha messo la palla in rete ma da posizione irregolare. Il giocatore, infatti, era tenuto in gioco da Gaspar ma davanti al portiere Falcone.